В Казахстане открылся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий

В столице Казахстана, Нур-Султане, открылся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Один из его участников — папа римский Франциск, который находится в стране с апостольским визитом. Одна из миссий конгресса — демонстрировать единение в диалоге, который способствует миру.

"Абсолютно необходимо вести диалог о проблемах этого мира, а также громко и всем вместе потребовать мира и справедливости", — считает председатель Папского Совета по содействию Христианскому Единству кардинал Курт Кох.

"Сегодня ключ к миру в этом нестабильном положении — участвовать, разговаривать, быть вместе, пытаться понять друг друга, лично знать друг друга. Это может объединить людей", — уверен глава правления Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Аарон Френкель.

В этом году на Конгресс собрались делегации из более чем 50 стран.

"На первом Конгрессе, в 2003 году, было только 17 делегаций. Сейчас их более ста. Это показывает, что в мире есть к нему интерес, а духовные лидеры это поддерживают", — говорит председатель правления Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Булат Сарсенбаев.

"Самое важное из того, что здесь пытаются достичь, — это нормализовать диалог между разными религиями через их лидеров, сделать такие сборы популярными и важными для них. Встречи такого рода бывают очень редко, мы нечасто их видим, но они нормализуют пространство для обсуждений между разными религиями. В наше время и в нашем мире это очень важно", — считает генеральный секретарь организации «Религии за мир» профессор Азза Карам.

Здесь было поднято много глобальных проблем и, в том числе, речь шла о пандемии. Некоторые участники сказали, что пандемия показала, насколько взаимосвязаны все люди планеты, подчеркнув, что многие об этом помнить не хотят.