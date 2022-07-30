Папа Франциск задумался об отставке

Папа Римский Франциск думает сократить количество длительных поездок после завершения свого пятидневного турне по Канаде. Он также допустил возможность удалиться на покой по примеру своего предшественника Бенедикта XVI, сославшись на преклонный возраст и болезнь колена:

«Я не думаю, что смогу продолжить путешествовать в том же темпе, что и раньше. Наверное, в моем возрасте и с таким вот расстройством в колене мне нужно себя немного поберечь для служения церкви. Или, впрочем, подумать о возможности отставки это, честно говоря, не катастрофа. Папу можно менять, можно, в этом нет проблемы. Но я думаю, мне нужно воздержаться немного от перенапряжения».

Последним пунктом назначения Франциска в Канаде стал город Икалуит, столица самого северного и крупного канадского региона Нунавут. Здесь он снова принес извинения за случаи насилия над детьми, которые имели место в местных католических школах-интернатах для детей-инуитов. Он также осудил практику отбора этих детей у их родителей.