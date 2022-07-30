English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Папа Франциск задумался об отставке

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Выступление папы Франциска на борту самолёта.
Выступление папы Франциска на борту самолёта.   -   Авторское право  Guglielmo Mangiapane/AP

Папа Римский Франциск думает сократить количество длительных поездок после завершения свого пятидневного турне по Канаде. Он также допустил возможность удалиться на покой по примеру своего предшественника Бенедикта XVI, сославшись на преклонный возраст и болезнь колена:

«Я не думаю, что смогу продолжить путешествовать в том же темпе, что и раньше. Наверное, в моем возрасте и с таким вот расстройством в колене мне нужно себя немного поберечь для служения церкви. Или, впрочем, подумать о возможности отставки это, честно говоря, не катастрофа. Папу можно менять, можно, в этом нет проблемы. Но я думаю, мне нужно воздержаться немного от перенапряжения».

Последним пунктом назначения Франциска в Канаде стал город Икалуит, столица самого северного и крупного канадского региона Нунавут. Здесь он снова принес извинения за случаи насилия над детьми, которые имели место в местных католических школах-интернатах для детей-инуитов. Он также осудил практику отбора этих детей у их родителей.