Елизавета II как икона поп-культуры

Долголетие и постоянство сделали её настоящей иконой современной поп-культуры, чей мгновенно узнаваемый образ использовался на протяжении всего её 70-летнего правления. Смерть Елизаветы II в возрасте 96 лет вызвала беспрецедентную волну эмоций как в её стране, государствах Содружества, так и во всем мире. Все, от простых граждан до лидеров многих стран, выражают глубокую скорбь по поводу смерти британского монарха. За долгие годы присутствия в общественной жизни королева стала не только одним из самых узнаваемых образов в искусстве, но - для определённого круга - и законодательницей моды на одежду и аксессуары.

Королева в прямом эфире

Коронация королевы Елизаветы II - 2 июня 1953 года - стала первой в мире прямой телевизионной трансляцией. Церемония, веками остававшаяся доступной лишь для избранных, близких ко двору поданных британской короны, стала доступна взорам миллионов во всём мире. Более 250 миллионов человек смогли наблюдать за церемонией в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Боже, храни королеву

Обложка сингла группы Sex Pistols 1977 года "God Save The Queen", на которой лицо, глаза и рот королевы скрыты под названием группы, является одним из самых известных изображений панк-движения... а также Елизаветы II.

Художник-провокатор Джейми Рид, оформивший обложку альбома Pistols, также создал версию, изображающую монарха с булавкой на губе и свастикой вместо зрачков.

В 1985 году английская группа The Smiths выпустила свой третий альбом под названием "Королева мертва". Одноименная композиция, первый трэк на альбоме, получила широкое распространение в соцсетях в последние 20 лет: по мере того, как, слухи о кончине королевы звучали все чаще.

О королеве Елизавете II было написано много других песен, включая "Elizabeth My Dear" (1989) альтернативной рок-группы The Stone Roses. В композиции авторы заявляют, что "не успокоятся, пока она не покинет свой трон".

В 2005 году британская группа электронной музыки Basement Jaxx в клипе "You do not know me" изобразила в стиле поддельной реальности загулявшую королеву, которая убегает от телохранителей, чтобы пошататься по ночному Лондону: тут не обошлось без потасовки с полицией и похода в стрип-клуб.

Портреты

За время своего многолетнего правления королева позировала для создания более 175 портретов. Такие художники, как Сесил Битон, Люциан Фрейд и Энни Лейбовиц, изображали ее в королевских нарядах, за работой или в кругу семьи.

Но самым известным, возможно, стал портрет, написанный в 1985 году отцом-основателем поп-арта Энди Уорхолом в рамках серии, посвященной царствующим королевам того времени.

Портрет королевы Великобритании кисти короля поп-арта Энди Уорхола (1985) Alberto Pezzali/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Американский художник использовал официальную фотографию королевы и по-своему обработал её, как в своё время сделал это же с фотографией Мэрилин Монро.

А вот ещё одна область тиражирования образа королевы: не совсем портрет и даже не искусство. Елизавете II посвятили фигурку Playmobil, - честь, которой удостаивались немногие лидеры.

Мульт-королева и буффонада на экране

Хорошо узнаваемая по своим ярким нарядам, Елизавета II стала персонажем многих мультфильмов, сериалов и телевизионных программ.

Несколько раз её Величество появлялась в американском сериале "Симпсоны", включая эпизод, где главный герой, Гомер, врезается на своей карете в Букингемский дворец.

В детском мультфильме "Свинка Пеппа" монарх прыгает по лужам грязи. Ее персонаж также появляется в фильмах "Миньоны" (2015), "Остин Пауэр: Голдмембер" (2002) и "Голый пистолет: из архивов полицейского отделения!" (1988), где королеву играет Жанетт Чарльз, её самый известный в Великобритании экранный двойник.

Интимные подробности из жизни королевы

Хотя королева редко давала интервью, ее жизнь запечатлена в фильмах, пьесах и телевизионных программах.

В картине "Король говорит!" (2010) о борьбе её отца короля Георга VI с дефектами речи, которая завоевала "Оскар", показаны детские годы королевы, а в фильме "Королева" (2006) Елизавета II в исполнении Хелен Миррен сталкивается с гневом своих подданных после гибели в 1997 году её невестки принцессы Дианы.

Но наиболее подробно о жизни королевы рассказал популярный сериал компании Netflix "Корона": здесь и история её отношений с супругом, принцем Филиппом, и супружеские споры, и политические скандалы и кризисы.

Личное участие в открытии Олимпийских игр в Лондоне

После того, как в течение многих лет ее образ обыгрывался в канонах поп-культуры, в 2012 году королева Елизавета II взяла инициативу на себя: она принимает участие в ролике, снятом для церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне.

В окружении своих любимых корги в Букингемском дворце, она принимает Джеймса Бонда, в роли которого - Дэниел Крейг. "Добрый вечер, мистер Бонд", - сохраняет королева стиль бондиады. После обмена любезностями пара делает вид, что садится в вертолет, пролетает над Лондоном и, наконец, прыгает с парашютом на Олимпийский стадион.

В 2016 году Елизавета II также сыграла небольшую роль в видео с участием бывшего президента США Барака Обамы для продвижения Invictus Games ("Игр непобедимых"_)_- международного мероприятия, созданного её внуком принцем Гарри для раненых солдат по аналогии с Олимпийскими играми.

Медвежонок Паддингтон оплакивает потерю "Мэм"

Королева припасла сюрприз для своих подданных в июне, во время праздновании 70-летия своего пребывания на британском троне. В ходе мероприятий в честь платинового юбилея она появилась в небольшом видеоролике, где она пьет чай с медвежонком Паддингтоном, неуклюжим и трогательным персонажем английского писателя Майкла Бонда.

В ролике она отбивает ритм серебряной ложечкой по своей фарфоровой чашке, в такт открытия гигантского концерта у ворот Букингемского дворца.

А после известия о смерти королевы медвежонок Паддингтон отреагировал в Твиттере, поблагодарив королеву "за все", что она сделала за время своего правления.