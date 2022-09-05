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мир

Суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии по обвинению в госизмене

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 Euronews
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Иван Сафронов в зале суда
Иван Сафронов в зале суда   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP

Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова по делу о государственной измене.

"...назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре.

Также Сафронову назначен штраф в размере 500 тыс рублей.

Защита намерена обжаловать приговор.

Гособвинение требовало приговорить Сафронова к 24 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Он был арестован два года назад; журналиста обвинили в передаче секретных сведений агентам чешской и немецкой спецслужб. Речь в переданных документах, по данным обвинения, шла об экспорте российского оружия и действиях российских войск в Сирии.

Сафронов вину отрицал, считая, что его преследуют за журналистскую деятельность. Он дважды отказывался от сделки со следствием.