Суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии по обвинению в госизмене

Мосгорсуд приговорил к 22 годам колонии строгого режима журналиста Ивана Сафронова по делу о государственной измене.

"...назначить Сафронову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре.

Также Сафронову назначен штраф в размере 500 тыс рублей.

Защита намерена обжаловать приговор.

Гособвинение требовало приговорить Сафронова к 24 годам колонии и штрафу в полмиллиона рублей. Он был арестован два года назад; журналиста обвинили в передаче секретных сведений агентам чешской и немецкой спецслужб. Речь в переданных документах, по данным обвинения, шла об экспорте российского оружия и действиях российских войск в Сирии.

Сафронов вину отрицал, считая, что его преследуют за журналистскую деятельность. Он дважды отказывался от сделки со следствием.