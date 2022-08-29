В Москве задержан Леонид Гозман

В Москве задержан политик Леонид Гозман. Его обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Основанием для привлечения Гозмана к ответственности, как сообщается, стали его записи в соцсетях.

В одной из них Гозман написал: "Гитлер — абсолютное зло, но Сталин еще хуже. СС — преступники, но НКВД еще страшнее, потому что чекисты убивали своих. Гитлер развязал войну с человечеством. Коммунисты объявили тотальную войну своему собственному народу".

В мае этого года Минюст внес политика в реестр СМИ-"иностранных агентов".

По данным ОВД-Инфо, политик останется до суда на ночь в ОВД "Тверской".

Днем ранее правоохранительные органы задержали журналиста и сооснователя проекта "Диссернет" Андрея Заякина по обвинению в финансировании экстремистской деятельности за перевод тысячи рублей фонду Алексея Навального.