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Италия

Италия: потепление меняет традиции

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 Viktoria Sinkevich  & Luca Palamara
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итальянские манго
итальянские манго   -   Авторское право  Channi Anand/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Манго вместо апельсинов, маракуйя вместо мандаринов. Это не реклама модного продовольственного магазина, а суровое напоминание о том, что изменение климата - это реальность, которая оказывает влияние на жизнь тысяч крестьян в Италии.

В Калабрии, недалеко от побережья Сицилии молодые фермеры решили отказаться от традиционного культивирования цитрусовых и перейти на выращивание тропических фруктов, которые лучше приспособлены к новому климату.

Франческо Биларди, фермер:

— Продолжительность времен года изменилась. Лето уже не длится 3 месяца. Оно начинается в начале мая с 25 градусов и затягивается до сентября или даже октября, сохраняя высокие температуры. Поэтому его продолжительность составляет уже 5 месяцев. Таким образом, тропические фрукты нашли здесь идеальный климат для своего роста.

—Теплый климат этих районов с небольшим количеством осадков идеально подходит для выращивания традиционных культур, таких как апельсины и мандарины. Тем не менее сегодня здесь стали культивировать тропические фрукты.
Лука Паламара, Euronews

Из-за потепления климата сельхозпроизводители южных регионов Италии увеличивают площади, отведенные под выращивание тропических и субтропических фруктов.

Эти фермеры все рассчитали верно и теперь даже итальянские потребители после многих лет недоверия оценили новые вкусы.

Паоло Биларди, фермер:

— В понедельник днем грузы отправляются по всей Италии: на юг, в центр и на север. В течение двух рабочих дней они попадают на стол потребителя. Мы получаем очень хорошие результаты и очень положительные отзывы о вкусе наших тропических фруктов.

— В прошлые годы у нас были более ровные, обычные сезоны. Например, летом раньше было жарким и стабильным. Сейчас мы наблюдаем интенсивные грозы, ураганы и сильные ветры, которые будут негативно влиять на наше производство
Пьетро Сиранни, директор Coldiretti

Многовековые традиционные культуры уступают место новым. Адаптация к изменениям климата означает внедрение инноваций, сохранение бизнеса и выживание для этого поколения фермеров.