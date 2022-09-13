Депутат Юферев: "Путин наносит ущерб безопасности России и ее граждан"

Суд в Санкт-Петербурге начинает рассмотрение административных дел в отношении депутатов муниципального образования Смольнинское, которые на прошлой неделе обратились к Госдуме РФ с предложением выдвинуть против Владимира Путина обвинение в госизмене и отправить его в отставку с поста президента страны.

Инициативу депутатов в правоохранительных органах расценили как "действия, направленные на дискредитацию действующей власти".

Рассмотрение дела депутата Дмитрия Палюги, который внес предложение на рассмотрение совета муниципального образования, начинается во вторник.

Идею петербургских депутатов поддержали их коллеги в Москве и Колпино. В понедельник представители 18 округов Москвы, Петербурга и Колпино призвали Путина уйти в отставку. Обращение с подписями опубликовала в Твиттере мундеп Семеновского округа Петербурга Ксения Торстрем.

В среду петербургский суд вынесет решение в отношении депутата Никиты Юферева, который рассказал корреспонденту Euronews, почему он и его коллеги обвиняют президента РФ в госизмене и желают его отставки.

- К вашей инициативе об отправке Владимира Путина в отставку подключились муниципальные депутаты в Москве. Вы с ними контактировали, координировали действия?

- Нет, мы с ними не контактировали и даже не обсуждали эту тему. Я никого не знал из тех депутатов Ломоносовского округа, кто проголосовал за это решение. У них, конечно, текст более изящный с юридической точки зрения, там вообще не к чему придраться. В том смысле, что их нельзя обвинить в дискредитации чего-либо. Они просто написали, почему Владимир Путин не подходит России и должен уйти.

Кстати, моя коллега из другого петербургского муниципалитета Ксения Торстрем (МО Семеновская) опубликовала подписи депутатов 18 муниципальных образований Санкт-Петербурга и Москвы, которые высказались за отставку Владимира Путина. Сейчас подписи еще продолжают поступать. Она их верифицирует, чтобы это были реальные люди, реальные муниципальные депутаты.

- Ваши основные доводы, почему Владимир Путин должен уйти в отставку или должен быть отправлен в отставку?

- Он наносит ущерб безопасности России и ее граждан, не говоря о тех проблемах были в России, в российской экономике, в российской политике все последние 20 лет его правления. Но самая главная причина - это его решение от 24 февраля, когда он начал военную операцию в Украине.

- Я знаю, что вы непосредственно с первых дней войны выступаете против российского вторжения в Украину. Не опасаетесь вы преследований. или даже репрессий, за вашу деятельность, поскольку сейчас высказывать свою антивоенную позицию в России небезопасно.

- Да, в России вообще небезопасно выступать против действующей власти, а тем более, когда система находится в таком напряженном положении, которое предполагает ведение военных действий, то, наверно, риски, конечно, повысились. Но мы все-таки старались их минимизировать.

Мы не вышли на пикет с плакатом «Нет войне!», потому что в таких случаях сейчас автоматически прибегает полиция, начинает бить дубинками и сажает в каталажку. Мы нашли способ протестовать другим способом. Это направление обращений в официальные органы, и у нас в соответствии с федеральным законом ни один гражданин не может быть наказан за официальное обращение в органы власти.

Кроме того, мы же собрались на легальном заседании муниципального совета, выполнены все процедуры по созыву, по направлению повестки. Кроме того, мы не предлагаем в своем депутатском запросе сделать с президентом что-то незаконное. Мы предлагаем Государственной Думе применить в отношении него легальные процедуры, которые прописаны в федеральном законе о госизмене, в Конституции России прописана процедура его отставки. То есть в этом плане мы считаем, что мы юридически чисты. Полиция так не считает. Я уверен, что с вероятностью 95% российский суд так же не посчитает, потому что сейчас очень важно трамбовать все политические акции, направленные против Путина.

Нам не грозит сейчас уголовное преследование. Сейчас нас обвиняют в административном правонарушении, максимальный штраф 50 000 рублей. На мой взгляд, это того стоит.

- Почему?

Мы показываем, что они не одни, что в России есть люди, которые не согласны с Путиным, не согласны с СВО, которые против

- Важно обращаться к широкой общественности. Мы не столько апеллируем к Путину и депутатам Государственной Думы, понятно, что они не прослезятся и не закончат, то, что творится в Украине, так как политическое поле в Государственной Думе "зачищено". Мы обращаемся в первую очередь к тем людям, которые находятся в России, которые окружены этим пузырем пропаганды, которая говорит, что вся Россия за Путина и поддерживает специальную военную операцию. Мы показываем, что это не так. Мы показываем, что они не одни, что в России есть люди, которые не согласны с Путиным, не согласны с СВО, которые против. Мы показываем, что нас много, что в Петербурге есть даже целый орган власти, который проголосовал за это решение.

Мы считаем, что именно это основная цель наших обращений - показать, что не все в России поддерживают специальную военную операцию. Причем это доказывают и данные соцопросов.

- Никита, а ваши избиратели, что говорят? Вы же общаетесь с людьми? В вашем округе в Санкт-Петербурге как они настроены?

- Муниципальный депутат - это довольно скучная работа. Мы занимаемся всякими цветочками, благоустройством, детскими площадками. Бывает, что где-нибудь остановят на улице, избиратель скажет «спасибо вам за то, спасибо за это», а тут просто шквал поддержки. Люди останавливают на улице в нашем округе, на даче один из соседей, человек, которого я вообще не подозревал в антипутинских настроениях, подошел ко мне и пожал мне руку.

Огромное количество писем получаю на свою депутатскую почту со словами поддержки. И не только я, все остальные депутаты тоже. Мы делимся такими мотивирующими сообщениями, когда они к нам поступают.

Один человек даже предложил оплатить билеты до Мексики мне, моей семье и моим котам для того, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности.

Причем это не просто слова, многие предлагают деньги на оплату адвоката, деньги на оплату штрафов. Один человек даже предложил оплатить билеты до Мексики мне, моей семье и моим котам для того, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. Конечно, мы это на предложение не согласились, потому что мы остаемся в России. Но это просто показывает уровень поддержки, который есть у нашего решения.

- Кстати, о штрафах. Чем закончилась история в отделении полиции в конце прошлой недели? Вы писали в Фейсбуке, что адвокаты просили не разглашать информацию, но что-то же можете рассказать?

- Нам вменяют статью Кодекса об административных правонарушениях 20.3.3, это дискредитация действий органов власти и действий российской армии за рубежом. Мы не согласны, я уже говорил выше, по какой причине. Мы считаем, что все наши действия абсолютно законны.

Но полиция посчитала так: из 10 депутатов, присутствовавших на заседании, с протоколами оказались только пять. То есть суд будет только у пяти депутатов. В ближайшее время начнутся у нас суды. Мой назначен на среду. Пока, в соответствии с законом, максимальное наказание - это штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Если второй раз поймают за то же самое нарушение, уже будет уголовный срок.

- То есть все это время, несмотря на протесты, попытку организовать митинг против войны в Украине, письма лично Путину, вас в полицию не вызывали?

- Нет, меня не вызывали. Но для моего коллеги, депутата Дмитрия Балтрукова, это будет второе административное наказание по этой статье. Если его вновь накажут, то полиция в принципе может требовать для него уголовного срока. За него мы очень переживаем.

- А первое было за что?

- Когда было объявлено решение президента о начале военных действий на территории Украины, мы с депутатом Балтруковым и депутатами из других муниципальных образований подали в администрацию города заявку на проведение антивоенного митинга. Он назывался, тогда так еще можно было говорить, «За мир с Украиной и против войны!». Нам отказали. Но отказали не сразу, а Дмитрий уже начал распространять в соцсетях информацию о том, что мы подали заявку на такое-то время. Спустя пять или шесть месяцев полиция поступила жалоба на то, что кто-то увидел в социальных сетях его анонс митинга на два марта. Это посчитали дискредитацией. На него составили протокол, но еще не было суда. То есть суд должен утвердить это обвинение.

- Представьте себе такую гипотетическую ситуацию, вдруг Владимир Путин решил уйти. Что будет дальше?

- Если до его отставки боевые действия на территории Украины не прекратятся, то как только он уйдет, я думаю, любой человек, который придет ему на смену, неважно, кто это будет - из его окружения, не из его окружения, - первым делом будет решать вопрос о завершении военной авантюры, в которую Путин втащил Россию.

- Вы убеждены, что с отставкой Владимира Путина боевые действия в Украине будут прекращены?

- Абсолютно. Сейчас он единственная причина, почему они продолжаются. Эта война никому не нужна в России: ни простым людям, даже если отставить в сторону самое важное – то, что гибнут люди, – она наносит экономический ущерб всем жителям страны. Не говоря уже об элите, его окружении, которая 20 лет несметно обогащались, тратила все эти деньги в Европе, а теперь они вынуждены переместиться в какую-то Северную Корею. Совсем не то, что он им обещал. Все хотят, чтобы это скорее закончилось, просто боятся и не знают, как это сделать.

- Вы говорите, что было много положительных отзывов от избирателей после вашего обращения к депутатам Государственной думы, но был, наверное, и негатив?

- Негатив был. Но среди того шквала поддержки он не очень заметен. То есть там несколько писем от людей, которые очень эмоционально называют меня "предателем", "человеком, продавшимся Госдепу" и так далее. То есть видно, что это крик отчаяния, а не какая-то аргументированная позиция.

- Напомните, чем закончилась история, которая у вас была пару лет назад с портретом Владимира Путина?

- У нас очень разнородный муниципальный совет, большое количество фракций и движений представлено. Кто-то любит Путина, кто-то не любит Путина. Мы решили, что у нас не должно быть никаких портретов в зале заседаний.

Но в один прекрасный день на стене появился путинский портрет. Его повесил глава нашей местной администрации. Он бывший полковник ФСБ и очень любит Путина. Тогда я принес из дома портрет Александра Сергеевича Пушкина и повесил его, а Путина снял и поставил на полочку рядом. Политики, руководители - это не объединяющие фигуры, а вот Александр Сергеевич Пушкин – "наше все", он в веках, он будет любим русскими людьми и через 200 лет, в отличие от Путина. Пушкин – это объединяющая фигура. Коллеги меня поддержали.

Они Пушкина выкинули, понимаете? Ну, это меня разозлило. Я снял портрет Путина, тоже разорвал его и выкинул.

Потом мы играли в такую игру: администрация вешала Путина, я - Пушкина. Это было даже немного забавно. Но однажды я пришел и вижу, что Путин висит, а Пушкина рядом нет. Раньше же мы другой портрет ставили на соседнюю полку. Выяснилось, что они его выкинули. Они Пушкина выкинули, понимаете? Ну, это меня разозлило. Я снял портрет Путина, тоже разорвал его и выкинул. Такой был широкий общественный резонанс, что пресс-секретарю президента пришлось комментировать этот случай. Спасать портрет Путина приехали пять сотрудников полиции. Им поступил звонок, что где-то рвут президента. Начальник местного отдела полиции, его заместители и еще трое полицейских два часа вели расследование.

- Вас наказали?

- Ничем это не закончилось, ни штрафом, ни каким-то другим наказанием. Просто такая нелепая история. Выяснилось, что полиции намного важнее защита бумажки, а не их основная реальная работа на территории.

- В итоге, кто у вас висит сейчас в зале собраний?

- Политическая обстановка накалилась настолько, что депутатов перестали пускать в здание. Оно принадлежит местной администрации, которую возглавляет экс-полковник ФСБ, а депутаты - отдельный орган власти. Поэтому мы уже второй год встречаемся на крыльце муниципалитета.

Еще один забавный факт. В прошлом году во время заседания крыльцо взорвали, четыре человека пострадали. Полиция тут же нашла, кто виновен, кто заказчик. Но при этом до сих пор – спустя год – им не предъявлено обвинение.

Зато как только мы приняли решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением отправить Путина в отставку по обвинению в госизмене - дело передали суд в течение трех дней.