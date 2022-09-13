Текстовая трансляция Euronews | Госсекретарь США: "ВСУ добились значительного прогресса"

ВСУ удалось отвоевать более 6 тысяч кв. км территории с начала сентября, движение украинских войск продолжается, сказал в видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский.

"Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Надо увеличить помощь Украине, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО нашему государству", - заявил он.

На освобождённых территориях Украины задержали учителей из РФ, которые преподавали в местных школах по российской программе. Вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что их будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. По ее словам, украинские учителя, которые согласились преподавать по российской программе, тоже будут отвечать перед законом – "за коллаборационную деятельность".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что украинские вооруженные силы добились "начительного прогресса" в контрнаступлении.

"То, что они сделали, было методично спланировано и стало результатом значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и других стран в обеспечении Украины необходимой техникой", – сказал Блинкен.