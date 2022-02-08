«Советую <…> Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран Президентом Украины», - написал Петр Порошенко в соцсетях.

Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче... Posted by Петро Порошенко on Monday, February 7, 2022

Накануне, 7 февраля, подводя итоги российско-французских переговоров в Кремле, Путин подтвердил, что готов выполнить свое обещание и предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины.

"Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе", - сказал Путин.

При этом Путин отметил, что Россия готова сделать это из гуманитарных соображений, а не потому что поддерживает политику Порошенко.

"Преследование (Порошенко – прим.ред.) как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - сказал Путин.

Политические эксперты не восприняли слова российского президента всерьез и назвали предложение о политическом убежище "троллингом".

Дело о государственной измене

В декабре прошлого года Государственное бюро расследований Украины уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с "временно оккупированных территорий". 19 января Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве об аресте и избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу.

Порошенко называет преследование по обвинению в государственной измене «подарком Путину» и считает его политически мотивированным.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это подтвердил уже сам Путин. Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой».

Политический беженец Янукович

Ранее политическое убежище на территории России получил экс-президент Украины Виктор Янукович.

В 2016 году Главное управление по вопросам миграции МВД России официально подтвердило, что Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища.

В январе 2019 года экс-президент был приговорен украинским судом к 13 годам лишения свободы заочно по обвинению в государственной измене.