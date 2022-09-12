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Южная Африка

Африканские гепарды отправляются в Индию

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 Euronews
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Гепардов в дикой природе осталось около 7000
Гепардов в дикой природе осталось около 7000   -   Авторское право  JOERG SARBACH/AP

Африканские гепарды отправляются в Индию: проект, в котором участвуют несколько африканских стран, призван восстановить дикую популяцию этих кошек на Индостане.

Азиатский подвид гепарда сохранился только в Иране, а раньше водился от Палестины до Казахстана. В Индии он исчез в конце 1940-х из-за охоты, урбанизации и сокращения кормовой базы.

Винсент ван дер Мерве, менеджер проекта:

"Для генетически жизнеспособной популяции в Индии в долгосрочной перспективе нам нужно не менее 500 особей, поэтому каждый год мы будем отправлять от восьми до 12 животных, чтобы пополнить их численность, привнести генетическое разнообразие, пока у них не появится жизнеспособная популяция".

В ЮАР в 2010-х годах численность гепардов начала заметно расти. Поэтому власти страны и экологи согласились помочь Индии. Гепард считается уязвимым видом: в дикой природе сейчас живут чуть более 7 тысяч особей.