Африканские гепарды отправляются в Индию: проект, в котором участвуют несколько африканских стран, призван восстановить дикую популяцию этих кошек на Индостане.

Азиатский подвид гепарда сохранился только в Иране, а раньше водился от Палестины до Казахстана. В Индии он исчез в конце 1940-х из-за охоты, урбанизации и сокращения кормовой базы.

Винсент ван дер Мерве, менеджер проекта:

"Для генетически жизнеспособной популяции в Индии в долгосрочной перспективе нам нужно не менее 500 особей, поэтому каждый год мы будем отправлять от восьми до 12 животных, чтобы пополнить их численность, привнести генетическое разнообразие, пока у них не появится жизнеспособная популяция".

В ЮАР в 2010-х годах численность гепардов начала заметно расти. Поэтому власти страны и экологи согласились помочь Индии. Гепард считается уязвимым видом: в дикой природе сейчас живут чуть более 7 тысяч особей.