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Германия

Сексуальные проблемы гепардов

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 Вероника Доваль 
Сексуальные проблемы гепардов
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Немецкие ученые выяснили, почему разведение гепардов в неволе, в частности - в зоопарках, довольно проблематично. Биологи долго пытались понять причины, приводящие к низким репродуктивным показателям. Последние исследования доказали, что решающую роль в этом вопросе играет время, так как период, в который самка гепарда может забеременеть очень небольшой. И в зоопарках часто опаздывают с планированием семьи. Так в чем же секрет успеха?

Беттина Вахтер, научный сотрудник: "Период между двухлетним возрастом, когда они достигли половой зрелости, и пятилетним - лучшее время для того, чтобы они впервые забеременели. Если пропустить этот промежуток времени, начнутся проблемы и тогда это может оказаться вообще невозможным".

Кроме всего прочего, наблюдая в течение многих лет за гепардами, ученые пришли к выводу, что для размножения важно, чтобы животные не находились все время вместе. Гепарды не отличаются постоянством и их интерес к партнеру быстро остывает.

Александр Дитрих, сотрудник Мюнстерского зоопарка: "Гепарды не должны скучать. Я имею в виду, что животные, которые долго знакомы друг с другом, привыкают к своему партнеру. Важно, чтобы они возбуждались, встречаясь с другими. Этот аспект мы выяснили за прошедшие годы. Он помогает нам улучшить разведение этих животных".

Еще одна проблема - поиск жениха для самки гепарда. Часто их доставляют в зоопарки из-за рубежа - порой на оформление документов, справок о здоровье и прочие бюрократические вопросы уходит много времени и для зачатия потомства становится слишком поздно.