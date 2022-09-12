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Великобритания

Шотландия прощается с королевой Елизаветой II

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 Yulia Gritsay
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Гроб с телом Елизаветы II оставили в Соборе Святого Эгидия в Эдинбурге на 24 часа
Гроб с телом Елизаветы II оставили в Соборе Святого Эгидия в Эдинбурге на 24 часа   -   Авторское право  Jane Barlow/AP Photo

Шотландия прощается с королевой. В понедельник тысячи британцев наблюдали за тем, как траурная процессия движется через центр Эдинбурга к Собору Святого Эгидия. За катафалком с телом Елизаветы II пешком шли её дети: новый король Карл III, принцы Эндрю и Эдуард и принцесса Анна.

На торжественной службе в храме присутствовали, в том числе, первый министр Шотландии Никола Стерджен и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. После завершения церемонии гроб, обернутый королевским штандартом с установленной на нем короной Шотландии, оставили в Соборе на 24 часа. Всё это время у гроба будут стоять в почетном карауле офицеры Королевской гвардии Шотландии.

После отъезда королевской семьи отдать дань уважения Елизавете II получили возможность сотни британцев. Некоторые из них заняли очередь для входа в храм еще ранним утром.

Во вторник тело королевы отвезут в Лондон. Елизавету II похоронят в следующий понедельник, 19 сентября. Похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве в присутствии короля, бывших и действующих членов правительства, а также глав государств и делегаций из других стран.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал — после 70 лет на троне Великобритании.