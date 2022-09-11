Гроб с телом Елизаветы II вывезли из шотландского замка Балморал

Тело Елизаветы II переносят в Эдинбург. Траурный кортеж начал свой путь от замка Балморал, где королевы Великобритании умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Процессии предстоит преодолеть около 170 км до Холирудского дворца в столице Шотландии. В понедельник гроб Елизаветы должны перенести в собор Святого-Эгидия, где состоится богослужение с участием короля Карла III и первого министра Шотландии Николы Стерджен. Предполагается, что в ночь на вторник королевская семья проведёт так называемое «Бдение принцев» - траурную службу у гроба монарха. После этого проститься с Елизаветой II смогут жители Шотландии, для которых собор оставят открытым на сутки.

Похороны назначены на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии короля, премьер-министра, бывших и действующих членов правительства, влиятельных политиков и государственных деятелей. На церемонии ожидаются главы государств и делегации из других стран.