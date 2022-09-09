Карл III: долгожданная корона для пожилого принца

Получив титул принца Уэльского в далеком 1969 году, чтобы покинуть ряды наследников британского престола Чарльзу пришлось ждать дольше всех своих предшественников.

Несмотря на то, что дата коронации пока не известна, уже ясно, что этого момент а старший сын Елизаветы II ждал без малого всю жизнь.

Принц Филипп и будущая королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной. Август 1951 года Eddie Worth/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

Радости беззаботного детства испарились, когда его мать в 25-летнем возрасте ощутила на себе весь груз королевской короны.

Отправленный на учебу в элитные школы, Чарльз стал первым наследником, получившим университетское образование. Сразу после этого он отправился на воинскую службу, где прошёл курс обучения на пилота истребителя и военного вертолёта, а затем стал офицером Королевского флота.

Чарльз в военной форме, 1969 год AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Теперь же пристального внимания ему было уже не избежать.

После нескольких попыток устроить личную жизнь в 1981 году Чарльз женится на Диане Спенсер. Но спасти брак не удалось даже после рождения двоих детей - принцев Уильяма и Гарри.

Чарльз и Диана с детьми. 1989 год AP/1989 AP

С 1992 года супруги жили раздельно, официальный же развод оформили в 1996. Но за то время, что они были вместе Леди Ди настолько полюбилась британцам, что после развода репутация Чарльза сильно пошатнулась.

Всего через год после официального развода принцесса Диана, королева сердец погибает в автокатастрофе в Париже.

Чарльз с сыновьями на отдыхе в Швейцарии. 1996 год Arno Balzarini/AP1996

Со временем Чарльза все больше замечают в компании Камиллы Паркер Боулз. Именно ее винят в разладе принца и принцессы Уэльских. Их отношения начались еще в 70-х и, как уверяют СМИ, не прерывались.

В 2005 году в Виндзорской ратуше проходит гражданское бракосочетание Чарльза и Камиллы.

Всю жизнь будущий король Карл III занимался благотворительностью - основные области его интересов экология и совершенствование городской среды.

Чарльз в традиционном саудовском костюме. Эр-Рияд, 2014 год Fayez Nureldine/AP

Чарльз был активным игроком в поло, любил охоту на лис и рыбалку. В свободное время рисует акварелью и увлекается садоводством.

Как потенциальный монарх Чарльз не имел большой поддержки у британцев.

Опросы показывали, что большинство подданных короны считают, что в случае смерти Елизаветы II ему нужно передать титул своему старшему сыну Уильяму.