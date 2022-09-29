"Чехия прежде всего": в Праге требовали отменить санкции против России

Тысячи протестующих вышли на улицы Праги, чтобы осудить действия чешского правительства по урегулированию энергетического кризиса и его поддержку Украины.

Демонстранты требовали отставки правительства во главе с консервативным премьер-министром Петром Фиалой.

Акция проходила под лозунгом "Чехия прежде всего" по аналогии с предвыборной кампанией Дональда Трампа в США.

Протестующие выступали против антироссийских санкций, членства Чехии в ЕС и НАТО, а также требовали увеличить помощь пострадавшим от резкого роста цен на энергоносители.