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Чехия

"Чехия прежде всего": в Праге требовали отменить санкции против России

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 Euronews
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Акция протеста в Праге
Акция протеста в Праге   -   Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Тысячи протестующих вышли на улицы Праги, чтобы осудить действия чешского правительства по урегулированию энергетического кризиса и его поддержку Украины.

Демонстранты требовали отставки правительства во главе с консервативным премьер-министром Петром Фиалой.

Акция проходила под лозунгом "Чехия прежде всего" по аналогии с предвыборной кампанией Дональда Трампа в США.

Протестующие выступали против антироссийских санкций, членства Чехии в ЕС и НАТО, а также требовали увеличить помощь пострадавшим от резкого роста цен на энергоносители.