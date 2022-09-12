Белград: быть ли Европрайду?

Организаторы Европрайда в Белграде вышли к зданию сербского правительства с требованием позволить провести ЛГБТ-парад, намеченный на следующее воскресенье. Шествие должно было стать кульминацией мероприятий Европрайда этого года, но власти выступают за его отмену, объясняя это напряженностью в Косове и энергетическим кризисом.

"Мы точно выйдем на шествие. Мы, как организаторы, не можем сказать людям не выходить. Уже совершенно ясно, что люди потрясены самой идеей запрета Прайда", — заявил координатор Европрайда в Белграде Горан Милетич.

Накануне тысячи сербских консерваторов — представителей церкви и крайне правых сил — с иконами, крестами и даже портретами Владимира Путина вышли на акцию протеста с требованием запретить ЛГБТ-парад. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что МВД страны вынесет решение об отмене шествия в ближайшее время, но пока этого не произошло.

"Мы не можем позволить этой идеологии изменить модель общества, в котором наши люди живут столько времени, сколько себя знают. Мы уже столкнулись с плодами подрывной работы этой ЛГБТ-идеологии", — сказал патриарх Сербский Порфирий.

ЛГБТ-парады местного уровня регулярно проходят в Белграде начиная с 2014-го. Обычно безопасность на них обеспечивает значительное количество полицейских.