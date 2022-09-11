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Великобритания

"Можно было почувствовать их скорбь"

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 Euronews
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Члены королевской семьи в Балморале
Члены королевской семьи в Балморале   -   Авторское право  Owen Humphreys/pa media via AP

В воскресенье тело Елизаветы II перевезут из замка Балморал, где она скончалась, в Эдинбург. В шотландской столице на понедельник запланирована траурная процессия и церковная служба с участием короля Карла III. Кроме того, жителям Эдинбурга будет дана возможность попрощаться с королевой.

"Для всех нас это исторический момент. Я, например, когда был ребёнком, учился в школе здесь совсем рядом, и мы часто видели, как королева проезжает здесь".

"Она заслужила такое внимание. Завтра, я думаю, здесь будет ещё больше людей".

В субботу в Балморале собрались и члены королевской семьи, в том числе оба сына Карла III со своими супругами.

"Эндрю проходил мимо, и я спросил его, как обстоят дела. Он сказал, что им дали один день для семейного прощания и всего такого".

"Мы пришли просто возложить цветы и отдать дань уважения, и честно говоря не ожидали увидеть королевскую семью. Это очень трогательно, можно было почувствовать их скорбь. Для них это, должно быть, очень тяжело. Я не знаю, как им это удаётся. Понятно, что это их работа, но в то же время они тоже люди, и для них всё это очень нелегко".

Гроб с телом королевы планируется доставить из Эдинбурга в Лондон самолётом во вторник, а похороны запланированы на следующий понедельник, 19 сентября.