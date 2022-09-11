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Швеция

В Швеции на выборах лидирует блок левоцентристов, правые популисты улучшили результат

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 Euronews
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Блок с правящей партией лидирует, но правые популисты вновь улучшили свой результат
Блок с правящей партией лидирует, но правые популисты вновь улучшили свой результат   -   Авторское право  Johan Nilsson/TT

На парламентских выборах в Швеции с незначительным отрывом лидирует левоцентристкий блок правящей партии. По данным экзитполов, объединение Социал-демократической рабочей партии премьера Магдалены Андерссон, Левой партии и "зелёных" набирает 50,6% голосов. 

48% набрал оппозиционный правый альянс, в который вошли Умеренная коалиционная партия, "Либералы", Христианско-демократическая партия и популистское движение "Шведские демократы" (оно в последнее время стремительно набирает популярность на волне антииммигрантской риторики).

Социал-демократы могут получить около 30%. А популисты из "Шведских демократов" вновь улучшили свой результат, набрав около 20%, на прошлых выборах за них проголосовали 13% избирателей. 

В течение дня во многих регионах Швеции наблюдались длинные очереди к избирательным участкам.