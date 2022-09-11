Генсек ООН взывает о немедленной помощи Пакистану

«Климатической бойней» назвал наводнение в Пакистане генсек ООН Антониу Гутерриш. Во время визита в пострадавшие районы он призвал мировое сообщество как можно скорее направить гуманитарную помощь Исламабаду. Власти Пакистана ранее просили выделить кредит на спасение людей, которые оказались в зоне бедствия, потеряли свои дома, лишены света, воды и еды. По словам Гутерриша, страна столкнулась с беспрецедентным испытанием.

Я видел много гуманитарных катастроф в мире, но никогда не видел климатической бойни такого масштаба. У меня просто нет слов, чтобы описать то, что я видел сегодня: затопленная территория, которая в три раза превышает общую площадь моей страны, Португалии. Антониу Гутерриш генсек ООН

В результате наводнений, селевых потоков и оползней, вызванных рекордными муссонными дождями, с середины июня в Пакистане погибли около 1400 человек – это только предварительные данные. Более 12 тысяч получили травмы. Повреждены или разрушены свыше 1 миллиона 700 тысяч домов, смыты сотни километров дорог. Общий ущерб от стихии, по оценкам правительства, значительно превысит 10 миллиардов долларов США. Для экстренной помощи жителям пострадавших районов в первое время Исламабад запросил кредит в размере 160 млн.