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мир

В ВОЗ опасаются вспышек заболеваний в Пакистане

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 Euronews
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Наводнение
Наводнение   -   Авторское право  AFP

В Пакистане из-за беспрецедентного наводнения возникают серьезные риски для здоровья людей. Стране угрожает дальнейшее распространение малярии, лихорадки денге и других заболеваний, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

При этом, указывает ВОЗ, миллионы пакистанцев лишены доступа к медицинской помощи и лечению. От наводнения, вызванного муссонными дождями, пострадали три четверти районов страны. Свыше тысячи людей погибли. 160 тысяч человек находятся во временных жилищах.