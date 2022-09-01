В ВОЗ опасаются вспышек заболеваний в Пакистане

В Пакистане из-за беспрецедентного наводнения возникают серьезные риски для здоровья людей. Стране угрожает дальнейшее распространение малярии, лихорадки денге и других заболеваний, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

При этом, указывает ВОЗ, миллионы пакистанцев лишены доступа к медицинской помощи и лечению. От наводнения, вызванного муссонными дождями, пострадали три четверти районов страны. Свыше тысячи людей погибли. 160 тысяч человек находятся во временных жилищах.