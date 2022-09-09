Первая речь короля

Восторженная толпа приветствовала в Лондоне нового британского короля Карла III по прибытии в Букингемский дворец. Его приветствовали пением "Боже, храни короля". Именно так теперь будет звучать первая строка национального гимна.

Выйдя из автомобиля монарх пообщался с подданными, часами стоявшими здесь в ожидании, и принял соболезнования. После встречи короля с премьер-министром нация услышала его долгожданную первую речь в качестве суверена. Карла III начал ее словами об ушедшей матери:

"Я обращаюсь сегодня к вам с чувством глубокой печали. На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева, моя любимая мать, была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи. Мы, как любая другая семья, в огромном долгу перед ней за ее любовь, привязанность, руководство и пример". Карл III

Затем монарх обратился ко всем британцам:

"Где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или в странах и на территориях по всему миру и каким бы ни было ваше происхождение и убеждения, я постараюсь и дальше служить вам с верностью, уважением и любовью, как делал это на протяжении всей моей жизни, - сказал Карл III. - Конечно, моя жизнь изменится, когда я приму на себя новые обязанности. Я больше не смогу уделять так много времени и энергии благотворительным организациям и вопросам, которые меня так глубоко волнуют. Но я знаю, что эта важная работа будет продолжаться в надежных руках других".

Карл III также добавил, что это время перемен для всей его семьи, и сообщил, что его супрга Камилла, на любящую помощь которой он рассчитывает, становится королевой-консортом. Старший сын нового короля, Уильям получает титул принца Уэльского, первого в списке наследников трона.

Ожидается, что в субооту на заседании Совета по престолонаследию в Сент-Джеймском дворце Карл III официально будет провозглашён королём — эта церемония впервые будет транслироваться по телевидению. А вот дата церемонии коронации пока неизвестна, приготовления к ней могут занять несколько месяцев. В воскресенье новый монарх отправится в турне по королевству. Оно начнётся в Шотландии и пройдёт в том числе через Северную Ирландию и Уэльс.