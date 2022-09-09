Карл III прибыл в Букингемский дворец

Восторженная толпа встречала в Лондоне нового британского короля Карла III по прибытии в Букингемский дворец. Его приветствовпали пением "Боже, храни короля". Именно так теперь будет звучать первая строка национального гимна.

Выйдя из автомобиля, доставившего его в официальную резиденцию, монарх пожал руки многим из подданых, часами стоявших здесь в ожидании, пообщался с ним и и принял соболезнования.

Сын покойной Елизаветы II провел ночь в замке Балморал в Шотландии, где скончалась его венценосная мать. Сегодня днем он запишет свою первую речь в качестве короля. Также на повестке дня монарха - первая встреча с новым премьер-министром Лиз Трасс, которой в минувший вторник королева Елизавета II поручила сформировать новое правительство.

Ожидается, что в субооту на заседании Совета по престолонаследию в Сент-Джеймсском дворце Карл III официально будет провозглашён королём — эта церемония впервые будет транслироваться по телевидению. А вот дата церемонии коронации пока неизвестна, приготовления к ней могут занять несколько мепсяцев.

В воскресенье Карл III отправится в турне по королевству, оно начнётся в Шотланрдии и пройдёт в том числе через Северную Ирландию и Уэльс.