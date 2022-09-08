Елизавета II: 70 лет на троне

Королева Елизавета II находилась на троне дольше всех своих предшественников. Королевой Великобритании и Северной Ирландии она стала в далеком 1952 г.

А на свет Елизавета появилась в 1926 г. и наследницей престола стала почти случайно. Её судьбу навсегда изменило то, что её дядя Эдуард VIII уступил в 1936 г. трон её отцу Георгу VI. Елизавета была коронована в возрасте 25 лет.

В качестве главы Содружества наций она совершила бесчисленные путешествия в самые отдаленные уголки Земли. На неё смотрели как на гаранта стабильности. Она славилась непоколебимым чувством долга. За годы своего долгого царствования она встретила больше иностранных глав государств и правительств, чем кто-либо другой из мировых лидеров.

Но её нахождение на троне сопровождалось и некоторыми потрясениями. В 1992 трое из её детей – принц Эндрю, принцесса Анна и наследник престола, принц Чарльз, развелись со своими супругами. Их личная жизнь стала предметом нескромного внимания жёлтой прессы. Репутация королевской семьи была разрушена. А пожар разрушил фамильную резиденцию, Виндзорский замок, восстановить который удалось, только преодолев некоторое сопротивление налогоплательщиков. Королева назвала 1992-й ужасным годом и вспоминать о нем не любила.

Ещё один удар по престижу британской монархии нанесла гибель принцессы Дианы в 1997 г. Общество не скрывало своего потрясения. Но королева сохранила свою обычную сдержанность и задержалась в своем шотландском замке. Таким образом возникла некоторая дистанция между двором и общественным мнением. Но королева вскоре вернулась в Лондон и в сердца своих подданных.

Монархия устояла в этой буре. Популярность королевской семьи достигла новых вершин благодаря внукам королевы. Принцы Уильям и Гарри женились на женщинах из народа, осовременили образ монархии и родили новое поколение, оказавшееся в центре внимания публики.

Но в 2020 г. принц Гарри и Меган Маркл ушли из семьи, обвинив ее в желтой прессе в плохом отношении к Меган, в запугивании и расизме.

Рядом с королевой всегда, в радости и в горе, оставался принц Филипп. Они прожили в браке 73 года, принц-консорт умер в апреле 2021 г, не дожив до своего 100-летнего юбилея. По словам королевы, он был источником её силы.

Королева Елизавета II была сильна, надежна и предана. И люди любили её за это. Свою благодарность народ выразил во время 70-летнего юбилея её царствования. Четыре дня празднований и парадов принесли радость в момент тяжелых экономических и политических испытаний. Из-за преклонного возраста королева не посещала эти мероприятия. Но она появилась на знаменитом дворцовом балконе, чтобы поприветствовать своих подданных.

Это самый яркий образ любви народа к своей королеве.