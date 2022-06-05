Третий день празднования платинового, то есть 70-летнего, юбилея царствования британской королевы Елизаветы II завершился грандиозным концертом на площади перед Букингемским королевским дворцом в Лондоне.

В построенном по случаю амфитеатре, на площади и на прилегающей улице Мэлл собрались около 22 тысяч зрителей, в том числе члены королевской семьи. На сцену, возведенную перед мемориалом королевы Виктории, поднялись такие всемирно известные музыканты как британский гитарист Брайан Мэй, американская певица Дайана Росс и итальянский певец Андрея Бочелли.

Длинные выходные, посвященные 70-летию коронации Елизаветы II, продлятся в Великобритании 4 дня и завершатся в воскресенье.