Лиз Трасс: "Боже, храни короля!"

"Лондонский мост рухнул" - так сообщили британскому премьер-министру о кончине королевы Елизаветы II. Первым из официальных лиц об этом узнал её личный секретарь. Именно он отправил по защищённой телефонной линии сообщение главе правительства - London Bridge is Down. Получив известие, Лиз Трасс на пороге резиденции на Даунинг стрит 10 обратилась к соотечественникам, призвав их сплотиться.

"Сегодня Корона переходит, - как это происходило уже более тысячи лет, - к нашему новому монарху, наш новый глава государства - Его Величество король Карл III. Вместе с семьей короля мы оплакиваем потерю его матери. И в это скорбное время мы должны держаться вместе, чтобы поддержать его, чтобы помочь ему нести огромную ответственность, которую он теперь несет за всех нас. Мы предлагаем ему нашу верность и преданность так же, как его мать так много отдавала множеству людей на протяжении столь долгого времени. С уходом второго елизаветинского века мы вступаем в новую эру в великолепной истории нашей великой страны. Именно так, как желала Ее Величество – со словами "Боже, храни короля!"

Не прошло и недели, как Лиз Трасс получила от Елизаветы II поручение сформировать правтельство. Она назвала ушедшую королеву, до последней минуты полную решимости продолжать своё служение, личным примером для подражания, скалой, на которой строилась современная Великобритания.