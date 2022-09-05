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мир

Киев заявляет об успехах на юге и востоке Украины

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 Oleksandra Vakulina
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Саша Вакулина
Саша Вакулина   -   Авторское право  Euronews

Украинское контрнаступление успешно проходит на юге и востоке и это подтверждается надёжными свидетельствами, – сообщает Институт изучения войны. По его данным, ВСУ продвигаются в нескольких направлениях на западе Херсонской области и заняли территорию на противоположном берегу реки Северский Донец в Донецкой области.

Сначала обратимся к югу.

«Украинские флаги возвращаются на места, где они должны быть по праву», — сказал президент Украины, объявив об освобождении двух неназванных населенных пунктов на юге страны.

Украинские официальные лица поделились кадрами с данными геолокации, на которых бойцы ВСУ поднимают украинский флаг над зданием больницы в Высокополье Херсонской области.

Это вызвало рассуждения критического характера среди некоторых российских военных блогеров, в то время как министерство обороны России по-прежнему утверждает, что украинские силы предпринимают «безуспешные попытки наступления».

Зеленский также объявил, что украинские силы освободили один населенный пункт в Донецкой области.

Опубликованные в выходные фото и видеоматериалы с данными геолокации свидетельствуют, что ВСУ форсировали реку Северский Донец и взяли под свой контроль Озёрное примерно в 20 км к востоку от Славянска.

То, что ВСУ смогли форсировать реку Северский Донец, не попав под огонь, свидетельствует об ослаблении российского контроля над левым берегом реки к востоку от Славянска, отмечает Институт изучения войны.

Минобороны Великобритании добавляет, что «политической целью операции в Донбассе почти наверняка остается обеспечение безопасности всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса».

И хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, – сообщает министерство обороны Великобритании, – до сих пор её военным удавалось продвигаться в сторону Бахмута лишь примерно на 1 км в неделю.