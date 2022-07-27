Дональд Трамп снова в Вашингтоне: риск уголовного преследования и подготовка к выборам

Дональд Трамп вернулся из Флориды в Вашингтон. 45-й президент США впервые выступил с речью в американской столице с тех пор, как покинул Белый дом в прошлом году. Обращаясь к своим сторонникам из консервативного Института политики "Америка прежде всего" (America First Policy Institute), 76-летний миллиардер раскритиковал своего преемника и в очередной раз обвинил демократов в фальсификации президентских выборов, несмотря на то, что подобные заявления не одобряют многие его однопартийцы.

Я всегда говорю, что пошёл на выборы впервые и одержал победу. Затем я вновь выставил свою кандидатуру и добился ещё лучших результатов. Мы получили миллионы и миллионы дополнительных голосов. Об этом ещё долго будут помнить. Возможно, нам придётся вновь постоять за себя. Я должен привести страну в порядок. Дональд Трамп 45-й президент США

Даже если Трамп примет участие в новой президентской гонке, это не убережёт его от расследования Минюста США и потенциального предъявления обвинений.Об этом заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

По сообщению газеты Washington Post, сотрудники ведомства допросили нескольких высокопоставленных сотрудников администрации бывшего президента. Уголовное дело касается попыток отменить результаты выборов. Спецкомитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия, в своих слушаниях неоднократно затрагивал схему, по которой соратники Дональда Трампа пытались подменить членов коллегии выборщиков в тех штатах, где победу одержал Джо Байден.Парламентская комиссия планирует завершить работу осенью.