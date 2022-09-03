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мир

В Китае снова локдаун

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 Alexander Kazakevich
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Проверка документов у жителей Чэнду
Проверка документов у жителей Чэнду   -   Авторское право  CNS / AFP

Продолжение политики "нулевого ковида" и острое ощущение дежавю: жителей города Чэнду в китайской провинции Сычуань отправили на принудительную самоизоляцию после того, какв четверг в 20-миллионном городе сделали около 160 положительных тестов на коронавирус.

Отправиться в магазин за едой может только один член семьи, для этого нужно показать отрицательный результат теста, сделанного в течение последних суток. На многие продукты выросли цены.

Паника в магазинах после объявления локдауна

Власти также отложили начало учебного года. С 1 по 4 сентября в городе проходит массовое ПЦР-тестирование.