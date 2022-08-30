Португалия: министр ушла, несмотря на удачное управление ковид-кризисом

Министр сделал свое дело, министр может уходить. Глава правительства Португалии Антониу Кошта принял отставку министра здравоохранения Марты Темиду. Свое решение она объяснила тем, что для нахождения на этом посту у нее больше нет причин.

Антониу Кошта поблагодарил Марту Темиду за проделанную работу, "особенно в исключительный период борьбы с пандемией COVID-19".

Марта Темиду вступила в должность министра здравоохранения в октябре 2018 года, сменив на этом посту Адальберту Кампоса Фернандеша.

Бремя пандемии легло именно на ее плечи, и, по мнению наблюдателей, Португалия справилась с ней одной из лучших.

Тем не менее в последнее время министра обвиняли в обострении кризиса здравоохранения, связанного с нехваткой врачей, из-за которой родильные дома и службы экстренной помощи оказались на грани закрытия.