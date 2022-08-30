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Португалия

Португалия: министр ушла, несмотря на удачное управление ковид-кризисом

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 Euronews
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Марта Темиду
Марта Темиду   -   Авторское право  PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP or licensors

Министр сделал свое дело, министр может уходить. Глава правительства Португалии Антониу Кошта принял отставку министра здравоохранения Марты Темиду. Свое решение она объяснила тем, что для нахождения на этом посту у нее больше нет причин.

Антониу Кошта поблагодарил Марту Темиду за проделанную работу, "особенно в исключительный период борьбы с пандемией COVID-19".

Марта Темиду вступила в должность министра здравоохранения в октябре 2018 года, сменив на этом посту Адальберту Кампоса Фернандеша.

Бремя пандемии легло именно на ее плечи, и, по мнению наблюдателей, Португалия справилась с ней одной из лучших.

Тем не менее в последнее время министра обвиняли в обострении кризиса здравоохранения, связанного с нехваткой врачей, из-за которой родильные дома и службы экстренной помощи оказались на грани закрытия.