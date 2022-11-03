Китай: сотрудники завода Foxconn массово бежали из-за карантина

Китайские власти заблокировали 600 000 человек в районе крупнейшего в мире завода по производству iPhone после того, как рабочие предприняли попытку побега во избежание карантина, связанного со вспышкой коронавируса.

Власти ввели семидневный локдаун в районе завода тайваньской компании Foxconn в городе Чжэнчжоу, что приведет к резкому сокращению производства на предприятии, где собирают четыре из пяти смартфонов Apple.