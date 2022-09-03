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Аргентина

Марш солидарности с вице-президентом Аргентины

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 Euronews
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Манифестанты выступили против политического насилия
Манифестанты выступили против политического насилия   -   Авторское право  Rodrigo Abd/AP

В Буэнос Айресе десятки тысячи людей по призыву правящей партии "Фронт для всех" присоединились к маршу солидарности, чтобы выразить поддержку вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, которая в четверг подверглась нападению. В акции приняли участие представители общественных организаций и члены правительства. 

Подозреваемый задержан, по пока отказывается отвечать на вопросы следователей. 

35-летний уроженец Бразилии Сабаг Монтиель стоял в толпе сторонников, смог приблизиться к вице-президенту и направить на нее пистолет. Оружие не сработало, политик не пострадала.