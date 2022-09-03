Марш солидарности с вице-президентом Аргентины

В Буэнос Айресе десятки тысячи людей по призыву правящей партии "Фронт для всех" присоединились к маршу солидарности, чтобы выразить поддержку вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, которая в четверг подверглась нападению. В акции приняли участие представители общественных организаций и члены правительства.

Подозреваемый задержан, по пока отказывается отвечать на вопросы следователей.

35-летний уроженец Бразилии Сабаг Монтиель стоял в толпе сторонников, смог приблизиться к вице-президенту и направить на нее пистолет. Оружие не сработало, политик не пострадала.