Рафаэль Гросси: "Миссия на ЗАЭС продлится несколько дней"

Город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, с утра подвергается интенсивным обстрелам.

Сегодня на ЗАЭС должна прибыть миссия Международного агентства по атомной энергии. Накануне делегация из 14 экспертов во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси приехала из Киева в Запорожье.

Назначенные Россией власти Запорожской области утверждают, что миссия пробудет на ЗАЭС один день, чему противоречит заявление главы МАГАТЭ.

"Миссия продлится несколько дней. Если мы сможем установить постоянное присутствие или длительное присутствие, тогда миссия будет продолжена. Но эта первая часть продлится несколько дней", - сказал Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос журналистов.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что миссия агентства - техническая. Необходимо оценить реальную ситуацию на атомной станции и обеспечить безопасное функционирование ЗАЭС.

На встрече в Киеве 30 августа с членами делегации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходима демилитаризация АЭС. В вечернем видеообращении украинский лидер отметил:

Для кого-то сила – это только ракеты и ядерные боеголовки. Для нас сила – в философии, ментальности, это смысл и слова. Для нас это тоже оружие. Я хочу, чтобы в мире каждая страна, каждый народ, каждый институт и сообщество имели четкое представление о том, что переживает сейчас Украина Владимир Зеленский президент Украины

По данным Киева, в зоне боевых действий на юге и востоке Украины остаются сотни тысяч мирных жителей.