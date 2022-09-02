Эди Рама не согласен с Приштиной

Премьер-министр Албании Эди Рама использует саммит "Открытые Балканы" в Сербии, чтобы попытаться остановить эскалацию напряжённости между Белградом и Приштиной, которая не участвует в саммите. Независимость Косова Сербия не признаёт.

В интервью Euronews Эди Рама раскритиковал жёсткий подход косовского премьер-министра Альбина Курти к Сербии.

"Все знают, что я стопроцентно на стороне Косова, когда речь идет о его признании, но не секрет, что когда речь идёт о диалоге с Сербией - у меня иная точка зрения, расходящаяся с косовским правительством".

Нынешнее правительство Приштины хочет, чтобы сербы, проживающие на севера Косова с 1 сентября стали использовать на своих автомобилях номерные знаки с косовским гербом и названием республики. С конца октября, если косовские сербы не будут соблюдать новые правила, их автомобили конфискуют.

"Я не вижу никакого решения на данный момент. С 1 сентября они, безусловно, продолжат свою кампанию и попытаются заставить сербов сменить номерные знаки. Курти сказал на переговорах в Брюсселе, что, по его мнению, у него все получится", - говорит президент Сербии Александр Вучич.

ЕС и другие балканские страны хотят избежать крупного кризиса между Косовым и Сербией. Брюссель успешно выступил посредником в частичной сделке между Белградом и Приштиной в августе прошлого года. История с номерными знаками может свести на нет дипломатические усилия