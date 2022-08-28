Сербия и Косово договорились о свободном перемещении

Сербия и частично признанная республика Косово договорились о свободном перемещении между своими территориями — без выдачи временных удостоверений личности.

До этого времени Белград, не признавая косовские документы, при въезде в Сербию выдавал их обладателям временные. Приштина собиралась ввести зеркальные меры, что привело к очередному обострению конфликта.

"Сербия согласилась отменить въездные и выездные документы для людей с косовскими удостоверениями личности, а Косово согласилось не вводить их для обладателей сербских удостоверений. Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией со своими документами. Евросоюз получил гарантии от премьер-министра Курти на этот счет", — заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Сербские власти подтвердили, что теперь будут признавать косовские документы для въезда в страну, но подчеркнули, что это ни в коем случае не означает признания Белградом независимости Приштины.

При этом вопрос о признании автомобильных номеров до сих пор остается нерешенным.