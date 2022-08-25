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Косово

Переговоры с Косово и Сербией

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 Viktoria Sinkevich
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Перекрытая дорога в Косово
Перекрытая дорога в Косово   -   Авторское право  AFP

Делегации ЕС и США прилагают усилия по урегулированию межнационального конфликта в Косове из-за спора о смене сербских документов и автомобильных знаков. Представители Брюсселя и Вашингтона встретились с лидерами сербов в Митровице, а затем отправились в Белград на переговоры с руководством Сербии. Отвечая на вопрос о способах разрешения конфликта, европейский представитель сказал:

Хорошие варианты - это варианты, которые сохраняют мир и нормальную атмосферу на этой территории. Это хорошие варианты. Речь идет не о победителях и проигравших, а о людях, которые здесь живут
Мирослав Лайчак, переговорщик ЕС по Косово

Сербское меньшинство составляет около 5% жителей Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сосуществование двух общин обострилось месяц назад, когда Приштина потребовала заменить сербские паспорта и номера автомобилей на косовские. После протестов, беспорядков, перекрытия дорог и роста напряженности между Косово и Сербией косовское правительство отложило вступление в силу этого постановления до 1 сентября.