Переговоры с Косово и Сербией

Делегации ЕС и США прилагают усилия по урегулированию межнационального конфликта в Косове из-за спора о смене сербских документов и автомобильных знаков. Представители Брюсселя и Вашингтона встретились с лидерами сербов в Митровице, а затем отправились в Белград на переговоры с руководством Сербии. Отвечая на вопрос о способах разрешения конфликта, европейский представитель сказал:

Хорошие варианты - это варианты, которые сохраняют мир и нормальную атмосферу на этой территории. Это хорошие варианты. Речь идет не о победителях и проигравших, а о людях, которые здесь живут Мирослав Лайчак, переговорщик ЕС по Косово

Сербское меньшинство составляет около 5% жителей Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сосуществование двух общин обострилось месяц назад, когда Приштина потребовала заменить сербские паспорта и номера автомобилей на косовские. После протестов, беспорядков, перекрытия дорог и роста напряженности между Косово и Сербией косовское правительство отложило вступление в силу этого постановления до 1 сентября.