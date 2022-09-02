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Аргентина

Попытка покушения на вице-президента Аргентины

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 Euronews
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Вице-президент не пострадала
Вице-президент не пострадала   -   Авторское право  Rodrigo Abd/AP

Вооруженный пистолетом мужчина пытался застрелить вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер у ее дома в Буэнос-Айресе. Она не пострадала. Местные СМИ сообщают, что задержан 35-летний житель Бразилии. Подозреваемый стоял в толпе сторонников и смог приблизиться к политику практически вплотную. Оружие с пятью пулями не произвело выстрел, несмотря на спущенный курок.

Президент страны Альберто Фернандес объявил пятницу выходным днем, по его словам, чтобы народ Аргентины мог высказаться выразить солидарность с Кристиной Фернандес де Киршнер.

Сторонники вице-президента уже несколько дней собираются у дома вице-президента. На прошлой неделе прокуратура Аргентины потребовала назначить Кристине Фернандес де Киршнер  наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Она заявляет, что стала жертвой преследования со стороны оппозиции.

Кристину Фернандес де Киршнер занимала должность главы государства с декабря 2007 года по декабрь 2015 года