Пакистан под водой: страна принимает международную помощь

Гуманитарная катастрофа небывалого масштаба – именно так описывают ситуацию в Пакистане власти страны и неправительственные организации. Разрушительные наводнения и оползни, вызванные муссонными дождями, коснулись каждого седьмого пакистанца. Удар стихии уже привёл к гибели около 1300 человек.

"Мы переживаем тёмные времена, мой дом ушёл под воду. Когда начались паводки, я привела своих детей на дорогу на возвышенности. Мне удалось забрать с собой кухонную утварь, теперь я думаю о том, как соорудить убежище. Правительство бросило нас в беде, никто нам не помогает," – говорит Зубаида Биби.

Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Размыты дороги, повреждены 150 мостов, тысячи гектаров угодий оказались под водой.

Вот что говорит Саббат Али: "Мою деревню затопило. Мы потеряли всё наше имущество. У меня трое детей, никто не выдал продуктовый набор или палатку, пришлось поставить навес из защитной плёнки. Дети уже начали болеть".

Генсек ООН Антониу Гуттериш: "На следующей неделе я буду в Пакистане, чтобы выразить солидарность с теми, кто пострадал от этой беспрецедентной климатической катастрофы".

Гуманитарную помощь Пакистану уже предоставили Китай, Турция, Франция, Катар и другие страны. США пообещали выделить республике, терпящей бедствие, 30 миллионов долларов. В ООН запросили 160 миллионов долларов для помощи пострадавшим.

По оценкам властей Пакистана, ущерб составил по меньшей мере 10 миллиардов долларов.