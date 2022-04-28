Кто стоит за смертью российских олигархов?

От Москвы до испанского Льорет-де-Мар более 3,5 тыс километров, но эти города вдруг оказались связаны странной смертью двух российских олигархов вместе с их семьями. Обстоятельства обоих инцидентов расследуют российская и испанская полиции.

Причины и возможные мотивы пока неизвестны. Выдвигаются разные версии - как политические , связанные с войной в Украине, так и возможное самоубийство по экономическим причинам.

Тела российского олигарха Сергея Протосени, его жены и дочери были найдены в минувший вторник в его доме в Льорет-де-Маре. Женщины скончались вследствие ножевых ранений, а мужчину нашли повешенным.

Жорди Гиральт из службы служба безопасности Льорет-де-Мар говорит:

"Женщина позвонила и сказала, что вот уже несколько часов не может связаться со своей матерью. Звонок был из Франции. И по этому звонку, который свидетельствовал о неотложной и серьёзной ситуации, к дому отправились полицейские. Они увидели там тело человека, свисающее с балкона. А когда вошли, то обнаружили в одной из комнат тела двух женщин с явными следами насилия, накрытые одеялом".

Протосеня имел состояние около 500 млн долларов и был одним из топ-менеджеров нефтяной компании "Новатэк-Таркосаленефтегаз". Днём ранее зампред правления Газпромбанка Владислав Аваев был найден мёртвым в своей роскошной столичной квартире . Там же находились тела его жены и младшей дочери. У всех погибших были огнестрельные ранения.

Испанские следователи обнаружили много несоответствий в событиях в Льорет-де-Мар. Женщины получили ножевые ранения во сне, однако никаких пятен крови на мужчине обнаружено не было. Окровавленные носки использовались в качестве импровизированных перчаток, чтобы не оставить отпечатков пальцев.

Наиболее логичной была бы версия об убийстве и самоубийстве, однако совпадение с событиями в Москве даёт место и другим предположениям. Лидер украинской оппозиции Анатолий Шарий также живет в Испании и не раз становился мишенью различных заговоров и покушений. С начала года - и главным образом после начала войны в Украине - в России и в Британии погибли ещё четверо российских олигархов, в основном занимавшихся нефтегазовым бизнесом. Все эти смерти окружены тайной.