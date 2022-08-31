Мир вспоминает Михаила Горбачёва

Мир вспоминает Михаила ГорбачёваКомментарии
Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направит телеграмму родным и близким бывшего президента СССР. По словам Джо Байдена, Горбачёв сделал мир безопаснее и подарил свободу миллионам людей. Немецкие политики отмечают его вклад в объединение страны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала ключевую роль лидера перестройки в завершении холодной войны и разрушении "железного занавеса".
По мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, благодаря своему авторитету Михаил Горбачев изменил ход истории.
Для британского премьера Бориса Джонсона нобелевский лауреат "остаётся ориентиром во времена путинской агрессии в Украине".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политический выбор Горбачева открыл путь к освобождению российского общества.
Смерть политика также вызвала реакции в Австралии, вот что сказал главный казначей страны Джим Чалмерс: "Когда все видели, что противостояние зашло в тупик, он увидел возможности для мира. Он был воплощением воли и дальновидности. Правление Горбачева - это также пример того, что для окончания войны требуется больше мужества, чем для ее начала".
Последний руководитель советского государства умер в Москве на 92-м году жизни. После своей отставки он основал фонд исследований истории перестройки, занимался благотворительной деятельностью, выступал с лекциями.