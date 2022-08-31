English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Мир вспоминает Михаила Горбачёва

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Встреча Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Вашингтоне, 8 декабря 1987 года.
Встреча Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана в Вашингтоне, 8 декабря 1987 года.   -   Авторское право  AP Photo/Boris Yurchenko, File

Мировые лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной Михаила Горбачева.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направит телеграмму родным и близким бывшего президента СССР. По словам Джо Байдена, Горбачёв сделал мир безопаснее и подарил свободу миллионам людей. Немецкие политики отмечают его вклад в объединение страны.

"У себя на родине Михаил Горбачёв не получил должного уважения и благодарности. Германия преклоняется перед ним".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала ключевую роль лидера перестройки в завершении холодной войны и разрушении "железного занавеса".

По мнению генсека ООН Антониу Гутерриша, благодаря своему авторитету Михаил Горбачев изменил ход истории.

Для британского премьера Бориса Джонсона нобелевский лауреат "остаётся ориентиром во времена путинской агрессии в Украине".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политический выбор Горбачева открыл путь к освобождению российского общества.

Смерть политика также вызвала реакции в Австралии, вот что сказал главный казначей страны Джим Чалмерс: "Когда все видели, что противостояние зашло в тупик, он увидел возможности для мира. Он был воплощением воли и дальновидности. Правление Горбачева - это также пример того, что для окончания войны требуется больше мужества, чем для ее начала".

Последний руководитель советского государства умер в Москве на 92-м году жизни. После своей отставки он основал фонд исследований истории перестройки, занимался благотворительной деятельностью, выступал с лекциями.