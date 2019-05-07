Документальный фильм немецкого режиссера Вернера Херцога "Встреча с Горбачевым" рассказывает о жизни и работе первого и единственного президента СССР. Лента основана на кадрах кинохроники и трех интервью Херцога с последним генсеком ЦК КПСС, в ходе которых знаменитый кинематографист расспрашивает Горбачева о столь важных его достижениях как завершение холодной войны, прекращение контроля Советского Союза над Восточной Европой и объединение Германии.

Вернер Херцог, режиссер фильма: "Он позволил воссоединение без насилия, без кровопролития. Видите ли, в прежние времена Советского Союза могли вводиться танки - как в Венгрию, Польшу, Чехословакию, Восточную Германию. А он нашел новый способ решения этой монументальной политической и исторической проблемы".

Целью авторов — режиссеров Вернера Херцога и Андре Сингера — было создание фильма о человеке, а не о политике, понимание того, что двигало им в политической стратегии.

Вернер Херцог: "Я думаю, что люди в России, а также на Западе, начинают осознавать важность этого человека, масштабы его достижений. Например, самое большое — вместе с Рональдом Рейганом — крупнейшее сокращение вооружений за всю историю человечества.

Не должно быть новой холодной войны. И я действительно считаю, что демонизация России — большая, серьезная ошибка западных СМИ и западной политики. И если вы считаете Россию врагом, лучше поговорите с ней".

Документальный фильм о Михаиле Горбачеве сейчас выходит на экраны кинотеатров США. Европейские зрители смогут увидеть его этой осенью.