Война в Украине: Запорожье и Донбасс под обстрелами

Россия продолжает наносить авиационные и ракетные удары гражданским объектам в Украине, сообщает Генштаб ВСУ.

По информации властей Запорожья, в результате российского обстрела в ночь на 28 августа повреждены девять многоквартирных и сорок частных домов.

В ГСЧС Харьковской области сообщили, что одна ракета упала неподалеку от детского лагеря, частично разрушив три здания.

По данным полиции Донецкой области, за неделю российская армия 18 раз обстреляла Славянск.

В результате обстрела Славянска были повреждены жилые дома Leo Correa/AP

"Я уже второй раз попадаю под обстрел. Первый раз это было в Краматорске, когда "Точка-У" прилетела на ж/д вокзал во время эвакуации. Я тоже в тот момент там находился. Это было гораздо страшнее, чем здесь. Там и неожиданно было, и днем, и взрыв сильный. А тут я ничего не слышал. Проснулся от того, что в рот попала земля. Открыл глаза и даже не понял, что произошло", - рассказал житель Донецкой области Константин Дайнеко, показывая журналистам пострадавшую от взрыва квартиру родителей.

В ночь на воскресенье под обстрелом оказался и Краматорск. По данным главы Донецкой области Павла Кириленко, целью ракетных ударов была железнодорожная инфраструктура, но задело и жилые дома.

"Последствия этих обстрелов могли быть значительно страшнее, если бы жители пострадавших домов не были вовремя эвакуированы", - написал Кириленко в соцсетях.

В Минобороны Россиизаявляют, что в этих районах были уничтожены военные склады и места дислокации украинских военных. В российском ведомстве обвинили ВСУ в обстрелах города Новая Каховка и территории Запорожской АЭС. Киев неоднократно отвергал обвинения в ударах по ядерному объекту и заявляет, что в Новой Каховке были атакованы позиции россиян.

Министры иностранных дел стран Евросоюза, как сообщает британская газета Financial Times, поддержат инициативу об отмене упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом будет официально объявлено на встрече глав МИД в Праге. После вторжения России в Украину некоторые страны ЕС, в частности Эстония, Литва и Латвия, прекратили или ограничили выдачу виз россиянам.