Сотни людей в красочных национальных костюмах из разных регионов Мексики провели праздничное шествие в Мехико, посвященное Международному дню коренных народов мира.

Демонстранты прошли от Колонны Независимости (памятник установлен в честь победы Мексики в войне за независимость) до Сокало - главной площади столицы.

"Мы пришли сюда, чтобы сделать заметным присутствие коренных народов в Мехико. Мы гордимся ими", — сказал Хосе Луис Кастро, представитель Национального института коренных народов.

В Мексике, стране с населением 126 млн человек, 7,3 млн говорят на языках коренных народов.

Согласно данным опроса, проведенного Национальным статистическим институтом, и опубликованном в 2018 году, почти 50% респондентов заявили, что права коренных народов в стране недостаточно соблюдаются или не соблюдаются вообще.