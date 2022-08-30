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Пакистан

Пакистан просит срочную помощь в связи с наводнениями

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 Андрей Позняков
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Наводнение в Пакистанской провинции Балучистан 30 августа 2022
Наводнение в Пакистанской провинции Балучистан 30 августа 2022   -   Авторское право  AP Photo/Zahid Hussain

ООН и правительство Пакистана просят мировое сообщество предоставить стране помощь в размере 160 млн долларов после муссонных дождей, обернувшихся катастрофой. В результате вызванных непогодой наводнений и селевых потоков пострадали свыше пяти миллионов человек, окончательное число жертв стихии до сих пор неизвестно. Разрушены около миллиона домов и тысячи километров дорог, колоссальный ущерб нанесён сельскому хозяйству и животноводству, — говорится в официальных сводках. Правительство называет эти наводнения самыми страшными в истории Пакистана. Их связывают с глобальным потеплением.

Климатическая катастрофа унесла жизни более 1000 человек, многие получили ранения. Миллионы остались без крова, школы и медицинские учреждения разрушены, уничтожены источники пропитания и ключевая инфраструктура, а надежды и мечты людей смыты водой.
Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш намерен посетить Пакистан уже на следующей неделе, чтобы, в том числе, поддержать программы помощи стране. Премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что если Исламабад не получит необходимых средств, последствия будут, цитата, «опустошительными для народа Пакистана». Общий ущерб от стихии власти оценивают в 10 млрд долларов, и это лишь предварительные подсчёты.