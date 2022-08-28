Масштабное стихийное бедствие в Пакистане

Cвыше трех миллионов жителей Пакистана были вынуждены покинуть свои дома из-за масштабных разрушений, вызванных проливным дождями и наводнениями в различных регионах страны, особенно в южных провинциях Синд и Белуджистан.

С середины июня жертвами удара стихии стали уже более 1000 человек, десятки тысяч строений не подлежат восстановлению.

Природная катастрофа затронула более 30 млн пакистанцев. Говорят пострадавшие:

"Вода начала затапливать наш район, я приехал сюда, чтобы спасти себя и свой домашний скот. Некоторые мои дети остались дома, они на крыше, я их эвакуирую после того, как поставлю здесь палатки".

"Такие наводнения в прошлом уже были в этом в районе Дома тогда тоже были разрешены и потом нам помогли их отстроить заново неправительственные организации. На этот раз наши комнаты снова оказались под водой и разрушены, мы смогли спасти только свои жизни".

В нынешнем муссоном сезоне это уже восьмой дождевой цикл, тогда как обычно в Пакистане их бывает три или четыре.