Киев заявляет о начале контрнаступления на юге

Украинские войска начинают контрнаступление на южном направлении, в Херсонской области — об этом сообщили в Киеве. По заявлениям официальных лиц, ВСУ долго готовили операцию и за последние дни нанесли удары по мостам, складам боеприпасов и пунктам управления российской армии.

Наталья Гуменюк, представитель Южного командования ВСУ:

"Такая новость есть, она всех вдохновила. Теперь требуется набраться терпения и понять правила и последовательность действий войсковых частей".

Украинские СМИ сообщают, что ВСУ уже прорвали первую из трёх российских линий обороны. В Киеве призвали СМИ "соблюдать режим тишины", а жителей Херсонской области — подготовить аптечки и запасы пищи и воды.

Власти оккупированных районов Херсонской области и аннексированного Крыма ранее называли сообщения об украинском наступлении "фейком". В минобороны России вечером в понедельник заявили, что попытка наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях была отбита с большими потерями с украинской стороны.

В Белом доме не стали комментировать сообщения с фронта, однако отметили, что одни только предположения о возможном украинском наступлении на юге — которые появились уже три недели назад — заставили российские войска перебросить туда часть подразделений из Донбасса, что сказалось на обстановке на востоке Украины.