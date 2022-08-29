Алмазный магнат обжаловал приговор по делу о добыче руды

Алмазный магнат обжаловал приговор по делу о добыче рудыКомментарии
Euronews
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Франко-израильский алмазный магнат Бени Штайнметц обжалует приговор по делу о коррупции, связанный с правами на добычу полезных ископаемых в Гвинее.
В январе 2021 года бизнесмен был приговорен в Швейцарии к 5 годам тюрьмы и многомиллионному штрафу за создание сложной финансовой схемы для выплаты взяток,
чтобы его компания получила разрешение на добычу в районе, который, по оценкам, содержит крупнейшие в мире неиспользованные залежи железной руды.