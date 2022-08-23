Для Кристины Киршнер просят 12 лет тюрьмы и $1 млрд штрафа

Один миллиард долларов - такую сумму, согласно прокуратуре, должна выплатить вице-президент страны Кристина Киршнер аргентинскому государству по делу о коррупции и злоупотреблениях.

Кроме нее, фигурантами по делу проходят 12 человек. Всем им грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

По версии следствия, экс-президент, руководившая страной с декабря 2007 года по декабрь 2015-го, играла ключевую роль в преступном сговоре с целью присвоения бюджетных средств, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов.

По словам Прокурора Диего Лусиани, "речь идет о крупнейшей коррупционной схеме в истории страны".

Сторонники и противники Киршнер провели демонстрацию перед резиденцией вице-президента в центре Буэнос-Айреса.

Это не первое обвинение против Киршнер. С 2013 года против нее возбудили несколько различных дел о взяточничестве, отмывании денег и воспрепятствовании правосудию. Но ни одно из них не привело к тюремному заключению.