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Индия

Протесты против амнистии насильникам

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 Euronews
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Активисты требует от властей ответа
Активисты требует от властей ответа   -   Авторское право  Altaf Qadri/AP

В ряде городов индии прошли акции протеста против освобождения осужденных насильников. Правительство штата Гуджарат объявило 15 августа амнистию по случаю 75-летия независимости Индии и из тюрьмы вышли 11 преступников, осужденных на пожизненное заключение за групповое изнасилование мусульманки в ходе религиозных беспорядков в 2002 году. Пострадавшая на тот момент была беременна. Злоумышленники были осуждены в 2008 году. В ходе беспорядков были убиты свыше тысячи человек, в том числе семь близких родственников женщины, включая ее трехлетнюю дочь. 

Чиновники штата Гуджарат утверждают, что после 14 лет тюрьмы осужденные смогли выйти в рамках подписанного в 1992 году закона о досрочном освобождении, который действовал действовал в стране на момент оглашения вердикта. Между тем в 2014 году был принят новый проект закона, запрещающий досрочное освобождение осужденных за такие преступления как изнасилование и убийство.