В Эдинбурге скопились горы мусора высотой в метр

В Эдинбурге скопились горы мусора высотой в метрКомментарии
Euronews
Авторское право Andrew Milligan/AP Photo-
На улицах Эдинбурга уже почти десять дней лежат горы мусора. В некоторых районах столицы Шотландии их высота превысила метр.
Причина — забастовка уборщиков, которые решили прекратить работу, пытаясь добиться повышения зарплаты на время фестиваля искусств "Фриндж". Местные власти предложили увеличить выплаты на 5%, но профсоюзам этого оказалось недостаточно.
Ожидается, что забастовка закончится вместе с фестивалем — 30 августа.