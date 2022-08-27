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Великобритания

В Эдинбурге скопились горы мусора высотой в метр

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 Euronews
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На улицах Эдинбурга — горы мусора
На улицах Эдинбурга — горы мусора   -   Авторское право  Andrew Milligan/AP Photo

На улицах Эдинбурга уже почти десять дней лежат горы мусора. В некоторых районах столицы Шотландии их высота превысила метр.

Причина — забастовка уборщиков, которые решили прекратить работу, пытаясь добиться повышения зарплаты на время фестиваля искусств "Фриндж". Местные власти предложили увеличить выплаты на 5%, но профсоюзам этого оказалось недостаточно.

Ожидается, что забастовка закончится вместе с фестивалем — 30 августа.