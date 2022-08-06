English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Великобритания

"Недешёвый" Эдинбургский фестиваль

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Эдинбургский фестиваль отмечает 75-летие
Эдинбургский фестиваль отмечает 75-летие   -   Авторское право  Andrew Milligan/AP

Эдинбургский фестиваль искусств, который организаторы называют крупнейшим в мире, отмечает своё 75-летие. Столица Шотландии увидит около 3 тысяч представлений и шоу из 58 стран мира.

Организаторы заявляют, что фестиваль стал "более инклюзивным и доступным", но участники не скрывают, что путешествие в Шотландию оказалось непростым.

Тринити Силк, актриса:

"Нам пришлось собрать много денег, чтобы привезти сюда нашу довольно большую компанию. Это было, я бы сказала, довольно трудно. Я думаю, что у города есть возможность принимать более активное участие и больше поддерживать артистов, это было бы здорово".

Уилл Ламберт, актёр:

"Здесь всё стоит очень дорого. Вам обязательно нужно знать свою аудиторию. Потому что если вы этого не понимаете, если вы привезли шоу, которое не продаётся, вы можете потерять много денег ".

Тем не менее, участники и особенно зрители рады, что Эдинбургский фестиваль вернулся после пандемии к полномасштабному формату.