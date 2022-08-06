"Недешёвый" Эдинбургский фестиваль

Эдинбургский фестиваль искусств, который организаторы называют крупнейшим в мире, отмечает своё 75-летие. Столица Шотландии увидит около 3 тысяч представлений и шоу из 58 стран мира.

Организаторы заявляют, что фестиваль стал "более инклюзивным и доступным", но участники не скрывают, что путешествие в Шотландию оказалось непростым.

Тринити Силк, актриса:

"Нам пришлось собрать много денег, чтобы привезти сюда нашу довольно большую компанию. Это было, я бы сказала, довольно трудно. Я думаю, что у города есть возможность принимать более активное участие и больше поддерживать артистов, это было бы здорово".

Уилл Ламберт, актёр:

"Здесь всё стоит очень дорого. Вам обязательно нужно знать свою аудиторию. Потому что если вы этого не понимаете, если вы привезли шоу, которое не продаётся, вы можете потерять много денег ".

Тем не менее, участники и особенно зрители рады, что Эдинбургский фестиваль вернулся после пандемии к полномасштабному формату.